Федеральная резервная система (ФРС) наконец решилась пойти на повышение базовой процентной ставки с 0,25-0,5 до 0,5-0,75 процента, сообщает Reuters со ссылкой на регулятора.

В целом это было ожидаемое решение, куда неожиданнее стал прогноз о том, что в следующем году планируется трижды повторить данную процедуру, то есть в 2017 году ФРС спрогнозировала три подъема базовой ставки. Эти новости оказались куда негативнее для некоторых, чем нынешнее повышение.

На все эти события немедленно отреагировал и рынок: доллар укрепился, а цены на нефть упали. По имеющимся данным, чёрное золото потеряло весь рост, который появился после решения ОПЕК о сокращении добычи. Стоимость нефти различных марок упала от 3,5% до 5%.

Отметим также, что Федрезерв также повысил прогноз по росту экономики США в 2016 году до 1,9 процента с 1,8 процента в сентябре. Ожидания по динамике инфляции выросли с 1,3 до 1,5 процентов. Прогноз по уровню безработицы улучшен с 4,8 до 4,7 процента.