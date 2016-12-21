Французский дизайнер Кристоф Гинэ запустил проект Plant Your Mac (с англ. – «засейте свой Мак»). Он берёт старую технику компании Apple, вынимает всю электронную начинку и сажает внутри растения: кактусы, карликовые деревья и цветы.

– Идея родилась случайно, – рассказывает Кристоф Metro. – Я работал в креативном агентстве и просиживал весь день за своим компьютером. И как-то задумался: а ведь по ту сторону экрана, оторванные от мира, мы проводим большую часть своей жизни. «Зелёным» проектом я хочу напомнить людям, что существует и другая реальность – природа за окном. И к ней мы должны вернуться, выйти из виртуального пространства. И ещё один конфликт в том, что индустриализация и компьютеризация убивают природу. Я пытаюсь их помирить.

Техника Apple здесь используется в качестве символа капитализма и культа. А работа над каждым «живым» компьютером занимает три дня, объясняет дизайнер.

– Выбор растения зависит от модели компьютера, – говорит Гинэ. – Я продумываю систему грунта и ирригации. Делаю всё для себя, не для продажи.

Для француза это не первый подобный проект. Он уже выращивал цветы в кроссовках, протестуя против массового производства, и даже делал доски для скейтборда из обычной древесной коры.

– Мои работы – попытка совместить то, что я люблю, и то, что ненавижу, – говорит Гинэ. – Беру объект городской среды, городской культуры и противопоставляю его природе. В конце концов природа должна победить благодаря своей красоте. Основные темы – любовь, жизнь, смерть и цикличность нашего существования.

Дизайнеры нередко используют технику Apple, отслужившую своё, в качестве заготовки для своих творений. В частности, наиболее распространённый вариант – "маквариумы", аквариумы, в которые превращают старые компьютеры американской компании.

– Есть много энтузиастов, которые занимаются таким творчеством, – рассказывает Metro один из них Грейг Картуш. – Сначала для себя, теперь нередко и на заказ. Заказывают такие аквариумы в основном фанаты Apple. Кроме того, люди берут в подарок. Другое дело, что это не полноценный бизнес, а так, занятие время от времени.