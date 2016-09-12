Французские предприниматели и руководители крупных фирм приняли участие в заезде на синих мопедах на Елисейских полях Парижа, чтобы продемонстрировать стойкость французской экономики. Более 700 человек, одетых в голубые накидки и розовые шлемы, проехали вниз по бульвару, сообщает The Bangkok Post.

"Аполитичное" мероприятие призвано повысить доверие к экономике страны и продемонстрировать солидарность представителей французского бизнеса. Также это мероприятие стало отличным шансом для руководителей фирм найти партнёров во время парада, чтобы начать новые совместные проекты.

Сейчас данные по поводу французской экономики быстро меняются. Плохой новостью для страны является то, что в отличие от первого квартала этого года, когда экономика выросла на 0,7 процента, во втором она упала до нулевой отметки, по данным Агентства по статистике ЕС Евростат. Но приятной новостью стало то, что за второй квартал безработица упала ниже 10 процентов впервые с 2012 года и теперь составляет 9,6 процента.