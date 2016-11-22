Француз нашёл 100 кг золота в доме, который оставили ему в наследство

Житель Нормандии нашёл 100 килограммов золота в доме, оставленном ему в наследство, сообщает сайт Normandie Actu. Француз планировал продажу недвижимости, к которой сначала не проявил особого интереса.

При первичном разборе и оценке вещей в доме не нашли ничего интересного, только простую мебель и посуду. Тщательно спрятанное сокровище было обнаружено позже совершенно случайно.

Клад состоял из семи килограммовых и двух 12-килограммовых слитков, а также более 5000 золотых монет. Суммарная стоимость богатства до налогообложения составляет 3.5 миллиона евро. Как оказалось, умерший родственник получил золото на законных основаниях, что подтверждают соответствующие документы.