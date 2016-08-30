Франция собирается прекратить переговоры ЕК о свободной торговле с США

Франция решила выступить против подготавливаемого проекта договора о свободной торговле между европейцами и американцами (TTIP) , сообщает AFP со ссылкой на государственного секретаря по внешней торговли Франции Маттиаса Фекла. Аналогичное заявление госсекретарь также опубликовал на своей странице в Twitter.

"Франция требует прекращения переговоров по #TAFTA и #TTIP"



В связи с этим уже в сентябре французское правительство обратится к Европейской комиссии с просьбой прервать переговорный процесс по данному документу.

Причиной столь резкого шага французов является недовольство условиями соглашения, которое предусматривает неравноправные отношения и привилегированные условия для США. Как заявил Фекл в эфире радио RMC, американцы не хотят вести себя как настоящий союзник ЕС.

"Американцы не хотят вносить ничего, ни крошки <...>, это не очень хорошо, так как между союзниками должны вестись равноправные переговоры", - сказал госсекретарь, отметив при этом важность хороших отношений между Европой и США.

Как заявил Metro директор Института актуальной экономики Никита Исаев, это было вполне ожидаемо, так как недовольство соглашением испытывают многие крупные страны ЕС.

-Франция здесь не удивила и не выступила с чем-то новым: еще с прошлого года она заявляла о готовности блокировать подписание соглашение. Более того, французы не одиноки, сейчас все лидирующие страны Европы выступают против вступления в TTIP . Кроме, разве что, Прибалтики. Дело в том, что США в очередной попытке диктовать свои условия, на этот раз перегнули палку. Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство - это не только отмена таможенных пошлин, это еще и единые стандарты (конечно же, американские) в области экологии, здравоохранении, судебной практики и другие... Европейцы логично опасаются, что американская продукция сможет выиграть конкурентную борьбу на европейском же рынке. Американские промышленники работают в условиях более мягких экологических требований, а американские фермеры выращивают пока еще запрещенную в Европе ГМО-продукцию, - заявил он.

Исаев также напомнил, что переговоры провалились куда раньше, чем Франция заявила о своей принципиальной позиции: 14 раундов переговоров не привели к соглашению сторон ни по одному из 27 пунктов соглашения. Германия также признаёт бесперспективность переговоров по созданию TTIP.

-Америка, привыкнув к тому, что Европа беспрекословно выполняет ее волю, на этот раз захотела слишком много. США, как бабка, захотевшая стать владычицей морскою, из сказки про золотую рыбку… конечно, пока еще рано говорить о том, что они остались у разбитого корыта, но все ярче видно, что заигрались американцы с образом мирового всевластия, это не может не отразиться и на общих с Европой (да и остальным миром) экономических вопросах, - заключил эксперт.