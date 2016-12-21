Во Франции умерла в возрасте 96 лет знаменитая актриса Мишель Морган, сообщает ТАСС. Она смогла стать легендой мирового кинематографа благодаря ролям в фильмах "Набережная туманов" и "Поверженный идол". Всего она снялась в семидесяти фильмах.

По имеющейся информации, Морган будет похоронена в семейном склепе на кладбище Монпарнас. Там же покоится и её супруг, актёр французской комедии Жерар Ури.

Отметим, что кинокритики постоянно отмечали красоту артистки и называли ее обладательницей "самых красивых глаз" в истории кинематографа.

В 1946 году Морган была лауреатом премии Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, также она была обладательницей почетных кинопремий «Сезар» в 1992 году и «Золотой лев» в 1996 году. Актриса имеет именную звезду на Аллее славы в Голливуде.