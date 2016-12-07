9 декабря 2016 года в Парке Победы на Главной Аллее открывается фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто», созданная по инициативе Благотворительного фонда "Память поколений".

Фотографы Данил Головкин, Ольга Тупоногова-Волкова и Криста Судмалис создали для выставки 33 работы, где представили свое видение Героев России – ветеранов различных войн. В работе приняли участие российский военный и политический деятель Валерий Востротин; ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе, паралимпиец Вадим Селюкин; ветеран боевых действий в Республике Афганистан, паралимпиец Танаткан Букин; командир группы отряда специального назначения Внутренних войск МВД РФ Алексей Фомин; советский и российский исследователь Арктики и Антарктики, российский учёный-океанолог Артур Чилингаров и другие ветераны боевых действий и Герои России – люди, получившие высшую награду Российской Федерации.

Многие из участников проекта, несмотря на полученные, часто очень тяжелые ранения, не опустили рук и продолжили помогать людям, ведут активный образ жизни и стали примером для подражания. Их силу духа и любовь к жизни и передали фотографы через свои работы.

Вот лишь несколько историй участников фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто».

Валерий Востротин — участник боевых действий в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. Принимал участие в штурме дворца Амина в декабре 1979 года, а также курировал действия 9-й роты в бою за высоту 3234. Был дважды ранен. Сегодня — председатель «Союза десантников России».

Вадим Селюкин в 2002 году, во время специальной операции на Северном Кавказе, подорвался на мине, в результате чего получил серьезные ранения обеих ног. Но не сдался. В 2007 году вместе с товарищем организовал клуб для спортсменов-инвалидов «Одинец». В 2009 году ему и другим спортсменам с ограниченными возможностями предложили войти в национальную сборную по следж-хоккею. Сегодня он заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, бронзовый призёр чемпионата мира по следж-хоккею 2013 года, участник первенства Европы 2011 года. Четырехкратный чемпион страны, лучший нападающий и бомбардир первого чемпионата России 2009 года, лучший нападающий международного турнира четырёх наций в Сочи 2013 года.

Танаткан Букин был направлен в Республику Афганистан в августе 1986 года и назначен разведчиком-пулеметчиком. В ноябре 1987, во время проведения операции «Магистраль», Танаткан понял, что находится на минном поле. Первым взрывом ему оторвало ступню, вторым — колено. Это могло перечеркнуть всю жизнь молодого человека. Но он не сломался, и после реабилитации решил посвятить себя спорту. С 2001 года Танаткан Букин стал основным игроком паралимпийской сборной России по волейболу.

Полковник, командир группы отряда специального назначения Внутренних войск МВД РФ Алексей Фомин участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе в должности командира группы отряда специального назначения Внутренних войск МВД. Возглавлял разведгруппы по обнаружению и устранению банд боевиков. В бою 15 октября 1999 года в районе села Серноводск возглавил действия разведгруппы по спасению окруженной крупными силами боевиков разведки одной из мотострелковых частей. Боевики попытались оказать организованное сопротивление, но Фомин занял открытую позицию и открыл огонь по боевикам, вызвав на себя мощный ответный огонь. Так были выявлены огневые точки врага, и разведчики быстро их уничтожили.

Подполковник Григорий Галкин по окончании училища в мае 1999 года направлен командиром взвода управления в 31-ю отдельную гвардейскую бригаду ВДВ в Ульяновске. В составе бригады с августа 1999 года воевал в Дагестане. Весной 2000 года прибыл во вторую командировку в Чеченскую республику, вновь проявил мужество в боях в Аргунском, Шаро-Аргунском, Веденском ущельях.

Участвовал во Второй чеченской войне, в период которой дважды командировался на Кавказ, будучи командиром взвода управления артиллерийской батареи 31-й отдельной воздушно-десантной бригады. В июле 2000 года, оказавшись в составе подразделения десантников в окружении на территории Веденского района Чечни, Галкин умело корректировал огонь артиллерии, что способствовало успешному прорыву к своим.

Дмитрий Перминов участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе в звании рядового отряда специального назначения. Был снайпером.

29 августа 1999 года перед ротой 22-й Калачёвской бригады, в составе которой был и Дмитрий Перминов, была поставлена задача захватить гору Чабан в Буйнакском районе, где у боевиков находился ретранслятор. Группа разведчиков взяла высоту. Но боевики, решив отвоевать её, взяли роту в кольцо и с десятикратным преимуществом в живой силе бросились на штурм. Восемь разведчиков в одном окопе приняли круговую оборону. Когда Дмитрий Перминов увидел, что на спину одному из его товарищей упала граната Ф-1, то он схватил её и выбросил за бруствер. Только после взрыва понял, что ему оторвало кисть правой руки. Он спас от неминуемой гибели семерых своих.

Полковник Вячеслав Бочаров в 1981 году в одном из боев на территории Афганистана во главе десантной группы попал в засаду боевиков. Первыми же выстрелами старшему лейтенанту Бочарову перебило ноги. Однако он продолжил командовать группой, и через несколько часов десантники вырвались из окружения. В 2004 году, 1 сентября, в составе Управления «В» (группы «Вымпел») Вячеслав прибыл в город Беслан. Группа полковника Бочарова вместе с другими подразделениями спецназа была брошена на штурм школы. Он первым ворвался в здание, лично уничтожил несколько террористов. Одновременно группа эвакуировала из здания детей и взрослых. Сам Бочаров получил в бою второе тяжелейшее ранение... Был вынесен из школы, а после госпиталя снова вернулся к службе.

Ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе Константин Скороходов принимал участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане. Позже участвовал в спецоперациях ФСБ на территории Чечни и Ингушетии.. С 2007 года часто направлялся в служебные командировки в Чечню. В апреле 2010 года при поиске замаскированной базы чеченских бандформирований подорвался на мине, потерял обе ноги и получил серьёзную травму левой руки.. На неделю медики были вынуждены погрузить Константина в состояние искусственной комы, чтобы избежать болевого шока.

В конце 2010 года после окончания лечения в оздоровительных целях занялся плаванием. В марте 2011 года занял первое место на чемпионате Москвы среди спортсменов-паралимпийцев.