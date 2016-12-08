Торжественное открытие Ferrary Land состоится 7 апреля 2017 года одновременно со стартом нового сезона развлечений в Port Aventura. Новая зона на треть увеличит размеры парка, а уровень экстрима аттракционов поднимет на небывалую высоту.

1. А дреналин

Центром притяжения зоны Ferrary Land станет уникальный вертикальный ускоритель, созданный инженерами Ferrary специально для Port Aventura. Стилизованная под гоночный болид «Формулы-1» тележка с 12 пассажирами будет разгоняться до 180 км/час всего за 5 секунд и потом взмывать на высоту 112 метров. Ускоритель станет новым европейским рекордсменом среди скоростных горок сразу в двух категориях – по высоте и по скорости движения. «Такой экстремальный разгон позволит посетителям испытать те же перегрузки и эмоции, которые испытывает гонщик на трассе при разгоне болида», – обещает тест-пилот «Формулы-1» Марк Жене. Адреналин обеспечен.

Стартовая площадка ускорителя будет оформлена в стиле станции пит-стопа «Формулы-1», а путь тележки будет проходить мимо трибун со зрителями, ещё больше усиливая сходство с автогонками.

Создатели обещают, что ускоритель сможет прокатить около 1200 посетителей в час. Так что длинных очередей удастся избежать.

Рядом с ускорителем разместятся две башни свободного падения. Кабинки этих башен-близнецов будут двигаться навстречу друг другу в согласованном цикле, напоминая работу поршней в двигателе спорткара. Так что, падая с высоты, вы будете пролетать всего в паре метров мимо других отчаянных смельчаков, которые будут только подниматься наверх. Создатели уверены, что это добавит адреналина и без того экстремальному развлечению.

Пока оба аттракциона не имеют своих названий, но создатели обещают, что ко дню торжественного открытия они их получат.

2. З а рулём

Не остались забытыми и те, кто мечтает испытать себя в роли пилота гоночного болида. Для них в парке разместятся 8 профессиональных симуляторов «Формулы-1», на которых каждый сможет освоить управление спорткаром и попытать счастья в виртуальной гонке. Самых же опытных и смелых гонщиков ждёт настоящая 570-метровая гоночная трасса с настоящими гоночными болидами «Формулы-1». Под рёв трибун они получат свой шанс стартовать по взмаху флажка, сжигая резину, пройти опасные повороты и добраться до финиша под взглядами тысяч посетителей парка. Всё как в настоящих гонках, до мелочей.

3. И талия

Несмотря на обилие экстремальных развлечений, парк Ferrary Land создан для семейного отдыха. Создателям парка удалось гармонично совместить в оформлении насыщенный технологиями гоночный мир «Формулы-1» с уютом и очарованием классической архитектуры Италии – родины автопроизводителя. Прогуливаясь по парку с семьёй, можно оценить архитектурные шедевры Италии – римский Колизей, колокольную башню собора Святого Марка в Венеции, знаменитый оперный театр «Ла Скала», кафедральный собор города Пизы и другие. А обилие уютных ресторанов и кафе с традиционной итальянской кухней погрузит посетителей парка в атмосферу «маленькой Италии».

Благодарим за предоставленную возможность PortAventura World и агентству PRP.