Все мы с нетерпением и мечтательным предвкушением ждем Нового Года, покупаем подарки родным и близким, украшаем жилье и продумываем меню для новогодней ночи. И зачастую в предпраздничной и лихорадочной суете забываем о себе любимых, откладывая все манипуляции по уходу за собой на последний момент.

Редакция газеты Metro и Группа клиник MedClub предлагает позаботиться о себе и своей красоте заранее! Примите участие в специальном новогоднем фотоконкурсе: если у Вас есть фотография в праздничном наряде красного цвета (а это цвет грядущего года Огненного Петуха!) - скорее присылайте его в редакцию газеты Метро вместе с коротким текстом на тему: «Чего я хочу пожелать себе, любимой в Новом году»!

Победительница конкурса получит замечательный подарок от Группы клиник MedClub - лазерное 4D-омоложение. Будьте ослепительно красивы в новогоднюю ночь!

Как принять участие в конкурсе:

Пришлите собственную фотографию в наряде красного цвета (допускаются любые оттенки красного цвета) на адрес ladyinred@metronews.ru , это можно сделать с 5 по 23 декабря. Участница, приславшая лучшую (по мнению организаторов конкурса) фотографию, будет награждена ценным призом:

Глубокое лазерное 4D омоложение – это уникальное сочетание четырех самых эффективных лазерных методик на аппарате Fotona. Процедура позволяет всего за 1 визит к косметологу добиться эффекта интенсивного омоложения.

Награждение

25 декабря состоится торжественное вручение приза нашей победительнице в клинике MedClub, а 26-ого ноября фотоотчет о награждении будет опубликован в газете Metro.

Сияйте своей красотой и молодостью в Новогоднюю ночь!