Фотография, на которой Путин и Медведев едят уху с рыбаками, покоряет Instagram

Премьер Дмитрий Медведев выложил в своём блоге в Instagram фотографию с ужина на озере Ильмень. Медведев вместе с президентом Путиным 10 сентября провели выходной день в Новгородской области на острове Липно, где и находится озеро.

После прогулки на катере Путин и Медведев встретили рыбаков, которые предложили первым лицам государства отведать ухи у костра.

– У меня ни одного куска рыбы нет. Зато вкусно, — констатировал Медведев, поедая суп.

– Спасибо Вам , что вы есть у нас!!! Здоровья Вам!!!! - прокомментировала снимок с ухой пользователь Instagram vera_vera2403.

– Ну, приятного аппетита! Как уха ..была)))? - спрашивает пользователь bogalemar.

Отметим, что неформальная обстановка не помешала рыбакам задать волнующие их вопросы: о регистрации судов, борьбе с браконьерством, поддержке рыболовства и развитии науки.

В частности, речь шла о ловле рыбы с помощью сойм — специальных лодок, которые выходят на воду под парусами. По словам рыбаков, нынешнее законодательство не позволяет регистрировать такие лодки в речном реестре, поскольку они не попадают в классификацию маломерных судов.

Под занавес беседы рыбаки предложили Путину и Медведеву вернуться вновь и отведать еще более наваристого супу.