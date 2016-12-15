Российский певец Дима Билан разместил в соцсетях фотографию, на которой он в медицинской маске.

"Эпопея продолжается!" – подписал свой снимок Билан на страничке в Instagram. К нему уже появилось более тысячи комментариев. Кроме того, подписчики Билана поставили к фото около 30 тысяч лайков.

"Я сама только пережила этот недуг, – пишет venyamisha. – Без антибиотиков не обошлось, но очень ещё помогают ингаляции перед сном – на литр кипятка 1 стол.ложка соли и 1 стол.ложка соды. Дышать ртом. Ощутимо станет легче! Здоровья!" "Выздоравливай, наш Любимый", – желает Katyushka_ryazanova.

Дима Билан рассказал о своей болезни

По словам самого артиста, у него высокая температура и ужасное настроение.

– Заболел-таки я и не собираюсь делать вид, что настроение хорошее и я дружелюбный прям... температура 38,2 бронхи ,. Противно очень ., выспаться бы, а как спать в луже пота ?!...?! все лечебные меры принял .. ну почему всегда перед др сил так мало остаётся на все ?! #билан#димабилан надеюсь завтра проснусь и будет легче , если нет же...– написал Билан накануне вечером. (орфография и пунктуация автора)