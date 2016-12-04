Британский фотограф противостоит негативным стереотипам о людях с татуировками на лице. Серия снимков Марка Ливера под названием "Татуировки" отсылками к стилю Рембрандта рушит неправильное представление о личностях людей с рисунками на коже.

Какая история лежит за проектом "Татуировки"?

— Я начал этот проект, потому что создавал похожую работу ранее, но посчитал, что сделал её не достаточно честно. Я знал, что она может быть лучше, так что отдал все свои силы новому проекту о людях с татуировками на лице. Я обратился к социальному отшельничеству и начал путешествие по всей стране, чтобы запечатлеть таких людей.

У этого проекта есть цель?

— Я хотел правильно представить натурщиков миру. Слишком часто в новостях вы видите татуированных людей, которые показаны в негативном ключе плохими фотографиями. Цель моей серии портретов — дать людям с татуировками на лице позитивную и профессиональную платформу, где они будут представлены. Я фотографировал натурщиков в стиле, в котором прослеживаются отсылки к работам Рембрандта. Это придаёт им возвышенности.

Что было самым большим испытанием при создании серии?

— Поиск людей. На свете не так много людей с татуировками на лице. Они встречаются редко.

Как вы искореняете негативные стереотипы, связанные с экстремальными татуировками?

— Чтобы избавиться от этих стереотипов, окружающие должны привыкнуть к образу татуированных людей и осознать, что в рисунках на теле нет ничего особенного. Даже если татуировки на лице, это не меняет человеческих качеств.

Автор оригинального текста: Даниэль Касильяс