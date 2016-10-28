В Интернете бурно обсуждают очередную фотографию бывшей примы Большого театра, балерины Анастасии Волочковой, которая снялась вместе с эстрадным певцом Филиппом Киркоровым.

На снимке звёздная пара по-дружески обнимается. "Это мы.🏼 Анита шоу", – подписала снимок Волочкова на своей страничке в Instagram. 27 октября Анита Цой представила премьеру своего юбилейного шоу, на котором, очевидно, и была сделана фотография.

К своему посту Анастасия Волочкова, рядом с которой стоит улыбающийся Филипп Киркоров, прилагает хэштеги #ФилиппКиркоров, #love, #друзья.

Поклонники Анастасии Волочковой активно пишут комментарии к посту. "Не знаю, что в вас изменилось, но последнее время выглядите очень благородно как-то!" – восхищается skarlet1106. "Настя, как вы хорошо выглядите! Прическа, да и стиль у вас изменился! Лучше выглядите намного", – делает комплимент Dsotnikovva.