Появились первые фотографии разбившегося в Колумбии самолета. Их опубликовали в Twitter местной радиостанции, которая ведет прямую трансляцию по факту крушения.

Сообщается, что на борту самолета, разбившегося в Колумбии, находился 81 человек - 72 пассажира и 9 членов экипажа. В крушении выжили пятеро. Остальные погибли.

В самолете летела футбольная команда - 27 спортсменов бразильского клуба «Шапекоэнсе», а также журналисты.

Самолет вылетел из Боливии и разбился на пути к аэропорту Медельина. Отмечается, что доступ к месту катастрофы возможен только по суше из-за плохих погодных условий.

Добавим, 27 ноября футбольный клуб «Шапекоэнсе» сыграл матч с командой "Палмейрас". Игра окончилась со счетом 0:1.