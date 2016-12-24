Российская телеведущая Ольга Бузова хорошо провела время в обществе певицы Елены Темниковой.

Фотографию со встречи супруга Дмитрия Тарасова выложила у себя на страничке в Instagram. На снимке Бузова стоит позади Темниковой, обнимает её, прижимая к себе, и тянется губами к её губам. На Бузовой и Темниковой элегантные платья, фотография подписана так: "Моя (далее стоит изображение сердечка, – прим. ред)".

На данный момент снимку поставили уже 197 тысяч "лайков", кроме того, подписчики Бузовой оставили более полутора тысяч комментариев.

"Бузова, ты шикарная красотка!" – пишет Svetlanadiomkina. "Какие вы милые!" – восхищается Zarema_095.

Бузова и Тарасов разводятся-2016

В ближайшее время Ольга Бузова официально разведётся с футболистом "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. В СМИ последние несколько месяцев активно обсуждались отношения звёздной пары. У "Тарабузиков", как их ласково называли представители прессы, было много поклонников, которые надеялись, что пара сойдётся вновь, однако этого не произошло.

Кроме того, Ольга Бузова была втянута в скандал – в Интернете появились якобы её интимные фотографии, которые добыли хакеры. В Интернете появлялось много запросов, таких как: "Ольга Бузова, интимные фото" или "Ольга Бузова, интимное видео".