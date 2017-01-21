Фото лысой актрисы Настасьи Самбурской удивило её фанатов

Знаменитая актриса Настасья Самбурская поразила своих фанатов новой "причёской", девушка побрилась налысо и выложило фотографию на своей странице в Instagram. Согласно подписи к снимку, пойти на такой шаг она решилась из-за спора. Она пообещала другу, что сбреет все волосы, если наберёт 8 млн. подписчиков

(Орфография и пунктуация сохранены)

"Пару лет назад, когда у меня появился Инстаграм, я поспорила с другом, что если соберу 8 млн, то побреюсь налысо. Странный спор. И я побрилась. Спасибо мои подписчики! Теперь ждите, когда будет 9 млн! Там у меня новый проигрыш запланирован", – написала она.

Что именно намерена сделать актриса, преодолев новую планку подписчиков – неизвестно, но точно можно сказать, что её поступок явно подстегнёт пользователей подписаться на неё.