Утром 11 декабря стали известны подробности ночного ДТП в Невском районе Петербурга. Столкновение легкового автомобиля и трамвая произошло в 00.15 напротив дома 139 по проспекту Обуховской обороны (напротив здания ГИБДД №4). По предварительной версии, машина шла с превышением скорости, её занесло и она на полной скорости лоб в лоб влетела в трамвай.Отметим, что на данном участке у трамваев выделенная линия, а не в центре проезжей части.

- Трамвай следовал по маршруту №7, Mersedes двигал во встречном направлении и совершил лобовое столкновение с транспортом. Спустя некоторое время после столкновения произошло возгорание иномарки, - рассказали Metro в пресс-службе "Горэлектротранса". - Водителя и пассажира иномарки спасти не успели. Водитель и кондуктор трамвая не пострадали. Точные причины установит следствие.



Страшные подробности случившегося рассказывают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

- Пассажира Mersedes баллоном впечатало, - пишут очевидцы. - Сломало шейные позвонки и от удара под торпеду вогнало. Баллон с пропаном перевозили в багажнике. И из-за этого и случилось возгорание: вентиль сорвало плюс замыкание проводки.

- Можно было уйти и влево, и вправо - там было свободно, - пишут автомобилисты. - Остановились, выбежали, вызвали скорую. Парень в машине не двигался. Дорожники, стоявшие рядом, тоже подбежали, освободили водителя трамвая, так как двери заклинило. Потом стали пытаться открыть дверь "Мерина" - сидела глухо. Разбили заднее стекло, но двери не открыть. Заметили возгорание в трамвае, простыми огнетушителями было не залить. Попытались руками вытащить машину из под трамвая, не получилось, тросы, которые цепляли к тачкам, рвались. ДПС приехала раньше всех, затем пожарные, но огонь уже объял кабину трамвая и часть салона машины.