Вечером 28 октября на территории Кировского завода (напротив одноимённой станции метро на проспекте Стачек) произошёл пожар. Фото и видео пламени, которое поднималось на несколько метров над крышей здания, выложили в паблик "ДТП и ЧП / Петербург" в 17.51. К этому времени на месте ЧП уже во всю работали более 20 расчётов МЧС.

На пульт дежурного сообщение о пожаре на Кировском заводе поступило в 17.26. Уточняется, что в 17.36 прибыло первое пожарное подразделение.

- В 17:37 ранг пожара подтвержден №2, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу. - На территории ОАО "Кировский завод" ( Стачек, дом 47) горит ангар размером 50х200 кв.метров. Площадь пожара устанавливается".

Пожар ликвидируют 89 человек личного состава МЧС и 21 единица техники.

Сведения о пострадавших уточняются.