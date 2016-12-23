Вечером 22 декабря четыре машины столкнулись на перекрёстке в Московском районе Петербурга.

На пересечении Дунайского проспекта и улицы Космонавтов участниками массового ДТП стали четыре легковых автомобиля, сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

Как отметили свидетели к месту ДТП на Дунайском проспекте прибыли 2 машины скорой помощи. Однако сведений о погибших или пострадавших в аварии нет.

- На дороге сухо, перекрёсток большой, ну как так можно? – удивляются одни пользователи соцсети.

- Живём рядом. На этом перекрёстке почти каждый день аварии! Все носятся по Дунайскому, на красный пролетают!! – заявляют другие.

Видео с места ДТП на Дунайском публикует Life78.