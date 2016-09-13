На своей страничке в социальной сети Лена Летучая опубликовала очень неожиданную фотографию, которая взорвала Сеть.

Фотографию можно посмотреть на официальной страничке Лены Летучей в Instagram.

В прошлом героиня шоу "Ревизорро" сидит на Старом Арбате возле стены Виктора Цоя. Её голые ступни собирают грязь с тротуара, рядом – широкополая шляпа, какие обычно используют уличные музыканты. А в руках блондинка-красавица держит картонную табличку с написанной на ней фразой: "Мир утопает в грязи!"

С чем связана данная акция, пока точно не известно. Единственное, что приподнимает завесу тайны – хэштег к записи #СкоронаПятница.

Возможно, это будет какое-то новое телевизионное шоу, в котором решила сниматься Лена Летучая.

"Очень важная тема для Твери, нужен завод по переработке мусорного сырья, все вопросы к правительству, почему в России не используют отходы в пользу?" – удивляется пользователь Instagram mudra_svet_line в подписи к посту Лены Летучей.

"Что, на перчатки собираешь?" – предполагает, в свою очередь, mishaneizvestnyi. "Ну затронула она эту тему, и что дальше?" – равнодушно зевает irina_pr.