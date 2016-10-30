Для Льюиса Хэмилтона эта победа стала восьмой в сезоне и 51-й в карьере. Больше побед на этапах Гран-при Формулы-1 одержал только Михаэль Шумахер - 91.

Его партнер по команде Нико Росберг пришел к финишу вторым, третьим стал пилот "Ферарри" Себастьян Феттель.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал на 17-м месте.

Таким образом, Росберг не смог досрочно обеспечить себе победу в чемпионате. Немец стал бы недосягаемым в общем зачете, если бы выиграл Гран-при, а Хэмилтом финишировал бы ниже девятой позиции.

По итогам гонки Росберг сохранил лидерство в общем зачете. Идущий на втором месте Хэмилтон сократил отставание от Росберга до 19 очков. Третье место занимает австралийский гонщик "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо.

Следующий этап "Формулы-1" - Гран-при Бразилии - пройдет с 11 по 13 ноября. ​