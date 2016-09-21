В Невском районе Петербурга на проспекте Обуховской Обороны произошло ДТП с участием велосипедиста и иномарки. Видео с регистратора оказалось в Сети и паблике "ДТП и ЧП / Петербург". О происшествии сообщили 21 сентября в 11:38.

- На проспекте Обуховской Обороны под развязкой КАД в сторону Рыбацкого старый Focus принял на капот и лобовое велосипедиста. Как минимум ключица и сотрясение. Обслуживает скорая. Стоим в левом ряду. Мешаем не сильно. Актуально на 11:00.

Автомобилист, выложивший видео с регистратора,также рассказал о случившемся.

- Велик пересекал дорогу перпендикулярно и выехал под Ford из-за машин, так что Ford ни при чём. Я сам водитель скорой и выкладывал инфу, когда пациент уже был загружен и помощь была оказана.

В результате ДТП пробка в районе аварии была незначительная. После того, как велосипедиста госпитализировали, движение было восстановлено.