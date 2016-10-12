В этом году с рейтинге самых состоятельных знаменитостей прибыло в связи со смертью двух музыкантов и одного спортсмена: Дэвида Боуи (10 января), Принса (21 апреля) и гольфиста Арнольда Палмера (25 сентября).

По данным Forbes, лидирующуую позицию продолжает сохранять поп-звезда Майкл Джексон (годовой доход 825 млн долл).

Второе место досталось мультипликатору Чарльза Шульца (48 млн долл), третье - у гольфиста Арнольда Палмера (40 млн долл).

Далее в рейтинге следуют: четвёртое - Элвис Пресли (27 млн долл), пятое - Принс (25 млн долл), шестое - Боб Марли (21 млн долл), седьмое - писатель Теодор Гейзель, он же доктор Сьюз, (20 млн долл), восьмое - Джон Леннон (12 млн долл), девятое - Альберт Эйнштейн (11,5 млн долл), десятое - модель Бэтти Пейдж (11 млн), одинадцатое - Дэвид Боуи (10,5 млн долл), двенадцатое - актёр Стив Маккуин, тринадцатое - Элизабет Тейлор (8 млн долл).