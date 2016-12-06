PewDiePie

26 лет

Чем примечателен: Геймер ПьюДиПай (он же Феликс Арвид Ульф Чельберг) прославился благодаря роликам прохождений различных видеоигр.

Подписчики: 49,7 млн (рекорд Книги рекордов Гиннесса с 2013 года)

Страна: Швеция

Доход за 2016 год: 15 млн долларов

Роман Этвуд

33 года

Чем примечателен: Роман считается самым известных пранкером YouTube. Один из его знаменитых розыгрышей – «убийство» собственного сына.

Подписчики: 10,1 млн

Страна: США

Доход за 2016 год: 8 млн долларов

Лилли Сингх

28 лет

Чем примечательна: Канадка индийского происхождения, известная под ником IISuperwomanII, полюбилась миру своими пародийными роликами на ситуации из современной жизни.

Подписчики: 10,2 млн

Страна: Канада, США

Доход за 2016 год: 7,5 млн долларов

Smosh

обоим 29 лет

Чем примечательны: Комедийный дуэт Энтони Падиллы и Иэна Хикокса почти что пионеры YouTube – они создали свой канал ещё в 2005 году. Популярностью обязаны видеоскетчам и пародиям.

Подписчики: 22,4 млн

Страна: США

Доход за 2016 год: 7 млн долларов