PewDiePie
26 лет
Чем примечателен: Геймер ПьюДиПай (он же Феликс Арвид Ульф Чельберг) прославился благодаря роликам прохождений различных видеоигр.
Подписчики: 49,7 млн (рекорд Книги рекордов Гиннесса с 2013 года)
Страна: Швеция
Доход за 2016 год: 15 млн долларов
Роман Этвуд
33 года
Чем примечателен: Роман считается самым известных пранкером YouTube. Один из его знаменитых розыгрышей – «убийство» собственного сына.
Подписчики: 10,1 млн
Страна: США
Доход за 2016 год: 8 млн долларов
Лилли Сингх
28 лет
Чем примечательна: Канадка индийского происхождения, известная под ником IISuperwomanII, полюбилась миру своими пародийными роликами на ситуации из современной жизни.
Подписчики: 10,2 млн
Страна: Канада, США
Доход за 2016 год: 7,5 млн долларов
Smosh
обоим 29 лет
Чем примечательны: Комедийный дуэт Энтони Падиллы и Иэна Хикокса почти что пионеры YouTube – они создали свой канал ещё в 2005 году. Популярностью обязаны видеоскетчам и пародиям.
Подписчики: 22,4 млн
Страна: США
Доход за 2016 год: 7 млн долларов