Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Первую строчку занял двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992г.) баскетболист Майкл Джордан.

По информации издания, за свою баскетбольную карьеру он заработал порядка 93 миллионов долларов – эта сумма не включает в себя спонсорские контракты спортсмена. Общая же сумма, которую заработал Джордан составляет 1,7 миллиарда долларов.

Отметим, что большая часть доходов Джордана связана с одноимённым брендом по производству спортивной обуви.

На втором месте в списке Forbes – гольфист Тайгер Вудс (он заработал 1,65 миллиардов долларов), на третьем – гольфист Арнольд Палмер (1,35 миллиарда долларов), на четвёртом – гольфист Джек Никлаус (1,15 миллиарда долларов).

Пятёрку рейтинга замыкает знаменитый автогонщик Михаэль Шумахер (1 миллиард долларов).