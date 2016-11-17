Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в списке богатейших спортсменов не старше 30 лет по версии Forbes.

По информации издания, 29-летний аргентинец зарабатывает 73,7 миллиона евро в год. Вторым стал баскетболист "Голден Стейт Уорриорз" Кевин Дюрант с 50,8 миллиона евро. На третьем месте расположился теннисист Новак Джокович с годовым доходом в 50,5 миллиона.

Интересно, что среди всех знаменитостей Месси занимает третью строчку, уступая американской певиче и актрисеТейлор Свифт и участникам британской музыкальной группы One Direction.

В данный момент Месси ведёт переговоры с "Барселоной" о продлении действующего контракта. По информации СМИ, аргентинец хочет зарплату в 50 миллионов евро в год. Текущее соглашение заканчивается летом 2018 года. Ожидается, что каталонский клуб согласится с условиями игрока и продлит соглашение.