С 1 октября Водоканал приступит к отключению городских фонтанов. Окончательно фонтанный сезон этого года будет завершен 30 октября, сообщили в пресс-службе Водоканала.

Первыми уйдут на «зимовку» фонтан на озере Разлив в Сестрорецке, фонтан «Лебединое озеро» на Каменноостровском проспекте, а также фонтаны в Кронштадте – «Рыбки», «Жемчужина» и два фонтана у башни городского водопровода.

3 октября отключат фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, а накануне там уже сольют воду из чаш.

17 октября будет выключен один из крупных петербургских фонтанов – в Южно-Приморском парке Победы.

Завершится фонтанный сезон-2016 года 30 октября. В этот день будут выключены фонтаны у Казанского собора, в сквере у Зимнего дворца, в саду у дворца великого князя Алексея Александровича на ул. Писарева и в Ново-Манежном сквере на Манежной площади, а также фонтан-поилка у Воронихинской решетки.