Росаккредитация вынесла предупреждение изданию "Фонтанка" за расследование о "горящем твороге". Служба намерена привлечь СМИ к ответственности за нарушение порядка декларирования, сообщает издание.

История началась летом: "Фонтанка" написала о творожке, который воспламенился, и сотрудники решили провести проверку качества продукции. Затем в издании заинтересовались работой системы сертификации, чтобы узнать, каким образом компании, выпускающие настолько некачественный продукт, получают разрешение.

Выяснилось, что номер протокола о лабораторных испытаниях в Росаккредитации добывается за небольшую плату и без проведения лабораторных исследований.

Вскоре была создана подставная компания, которая якобы должна была производить творожный продукт. Документы были оформлены беспрепятственно. Когда подробная информация о схеме получения сертификации получила широкую огласку, в Росаккредитации поблагодарили издание и пообещали провести проверку. Через неделю из службы пришло письмо, в котором было сказано, что подставная компания может быть привлечена к ответственности в виде штрафа до 300 тысяч рублей.

В "Фонтанке" же указывают на то, что в КоАП РФ не предусмотрена ответственность органов по сертификации за нарушение порядка декларирования.