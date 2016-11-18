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Сегодня 12:00

Фолк-группа "Мельница" дала химерный концерт в редакции Metro-Москва

  • Виктория Мельникова

Солистка фолк-группы «Мельница» Наталья О’Шей (Хелависа) и гитарист Сергей Вишняков на офиснике в Metro сыграли песни из нового альбома «Химера». Хелависа рассказала, почему фанаты дарят ей свёклу и за что она благодарна Бекмамбетову

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Музыкальную программу для редакции Metro наши гости составили из «алхимических» песен и «химерных».  

– «Алхимия» и «Химера» – диптих, два этих альбома друг без друга не могут, – пояснила Хелависа. – Есть, к примеру, песни «Тристан» и «Изольда», которые, как им и положено, оказались на разных дисках. 

Хелависа под аккомпанемент исполнила композиции «Прощай», «Тристан», «Обряд». Певица рассказала, что появлением песни «Обряд» группа обязана Бекмамбетову:  

– К нам поступил заказ написать песню для фильма «Он – дракон». Мы написали в кратчайшие сроки, отправили, но ответа не получили. Потом вышел фильм, там звучала другая песня. Но мы всё равно благодарны Тимуру Бекмамбетову и всей команде фильма, что у нас получилась такая замечательная песня.

Во время встречи мы обсудили много чего – даже зелёный цвет волос Хелависы.

– Я очень люблю зелёный цвет, – сказала певица, косясь на надпись Metro за спиной.  

– А на родительских собраниях в школе ваш цвет волос никого не смущает? – спросила главред Анна Сирота.

– У нас международная школа с музыкальным уклоном, там хоть на голове можно ходить (у Хелависы две дочери – 8-летняя Нина и 5-летняя Уна. – Прим. ред.). На школьных праздниках дети поют и танцуют, им рисуют на руках индийские мехенди, а родителям наливают. (Смеётся.) 

Оказалось, что Хелависа – большой любитель рукоделия.

– Вчера я пошла в хозяйственный магазин и купила профессиональный цианоакрилат со шприцем и напальчники к нему, – поделилась радостью солистка «Мельницы». – Буду реставрировать старинную баночку. Вообще, я вышиваю, реставрирую фарфор...

Не обошлось и без историй про любовь фанатов. 

– Наши фанаты постоянно устраивают флешмобы, – говорит Хелависа. – В Новосибирске творится просто безумие. На песню «Поезд на Мемфис» люди бегают паровозиком по залу, вставив в рот себе фонарик. Там же мне как-то раз подарили мешок свёклы, с которым мне потом пришлось ехать в Красноярск, Иркутск и Владивосток.  

– А всё потому, что ты в одном из интервью сказала, что не любишь сладкое, а любишь свёклу, – вмешался гитарист  Сергей Вишняков.

– Ну да! В детстве я много болела, сидела на диете, поэтому к сладкому так и не привыкла. Вот и брякнула про свёклу. 

Полная версия офисника "Мельницы"

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