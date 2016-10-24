Банк "Пересвет" вновь попал в новостную сводку, в этот раз причиной этому стало то, что Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение снизить долгосрочный рейтинг учреждения с "B+" до дефолтного уровня "D", пишет ТАСС со ссылкой на сообщение агентства.

"Снижение рейтинга обусловлено заявлением ЦБ РФ, сделанным в пятницу, 21 октября, о введении временной администрации по управлению банком, а также моратория на обслуживание обязательств банка "Пересвет" в течение шести месяцев", - отмечает Fitch.

При это банк "Пересвет" сможет вернуть свои позиции, но лишь в том случае, если получит поддержку, чтобы восстановить свою кредитоспособность.

Банк "Пересвет" и ЦБ РФ

21 октября Центробанк назначил временную администрацию, которая должна была помочь финансовому учреждению. Связано это было с тем, что банк "Пересвет" не смог удовлетворить требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. 22 октября Центробанк заявил о серьёзных проблемах с ликвидностью в банке РПЦ "Пересвет".