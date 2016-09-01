Рублю без особых потерь удаётся противостоять негативным тенденциям на нефтяном рынке. Об этом в четверг пишут финансовые аналитики. Это, в частности, объясняют тем, что отечественная валюта с начала года отвязалась от котировок чёрного золота.

– ЦБ в своём недавнем исследовании указал, что в среднем колебания рубля копируют динамику нефти, но меньше по масштабу в 2,5 раза, – отмечает Александр Купцикевич, аналитик FxPro. – В конце прошлого года, а также в 2014-м соответствие порой было почти полным, сейчас его практически нет.

Рубль потрясающе устойчив, соглашается Анна Бодрова, старший аналитик "Альпари". Накануне он стойко проигнорировал падение нефтяных котировок почти на 3%. Сегодня рубль стабилен, пока меняются настроения на сырьевом рынке.

– Откровенно говоря, кроме исключительного доверия к «россиянину» со стороны инвесторов, рубль больше ничто и не удерживает от дополнительного ослабления, – говорит она.

Впрочем, отмечает Купцикевич, наивно думать, что такая тенденция будет вечной. Как валюта будет вести себя дальше, определится в конце недели.

– Пятничная статистка рынка труда в США может стать ключевой для определения тренда рубля не только в отношении перспектив процентных ставок в США, но и в окончании периода отвязки рубля от нефти, – заключает эксперт.