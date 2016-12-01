Аналитики банка Credit Suisse рекомендовали в 2017 году ставить на укрепление рубля. Об этом говорится в докладе "Конфликт поколений", опубликованном на сайте кредитной организации.

– В 2017 году мы рекомендуем инвестировать в российский рубль, – отмечается в обзоре. – Наименьшим потенциалом, по нашему мнению, обладает турецкая лира.

При этом курс доллара, который просел по отношению к другим валютам в 2016 году, вряд ли будет падать и в будущем году, предполагают аналитик.

– Если ФРС продолжит осторожное ужесточение кредитно-денежной политики, в 2017 году американская валюта, скорее всего, начнёт расти, оттолкнувшись от нижней точки, – пишут эксперты.

При этом рубль в начале декабря укрепляется после достигнутых странами ОПЕК договорённостей по сокращению добычи. Эксперты ставят на то, что цена барреля в 2017 году вырастет до 60 долларов.

– Мы полагаем, что решение ОПЕК создаёт новый, более высокий фундаментально обоснованный коридор для колебания цен, – говорит Валерий Полховский, аналитик ГК Forex Club. – По нашим предварительным оценкам, его центральное значение будет находиться в области 55 долларов за баррель. Ближе к концу 2017 года оно может переместиться на уровень 60 долларов.