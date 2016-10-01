Чемпионат мира по мини-футболу 2016 в Колумбии вступает в завершающую стадию: весь мир ожидает финал, в котором сыграют сборные России и Аргентины. Отметим, что в 1/2 финала состоялся матч Иран – Россия, в котором россияне одержали победу со счётом 4:3, обзор матча на YouTube уже посмотрели тысячи человек. Обзор игры 1/2 финала Аргентина – Португалия смотрели скромнее.

Чемпионат мира по мини-футболу 2016, финал Россия – Аргентина. Трансляция, время начала игры

Естественно, пользователи Сети уже интересуются «когда будет финал чм по мини футболу 2016 года Россия – Аргентина», «во сколько трансляция и время начала матча». «когда и где будет игра, есть ли расписание». Уже известно, что матч пройдёт в Колумбии, в городе Кали на 18-тысячном стадионе «Колизео де Пуэбло». Прямую трансляцию финала чм по мини футболу будет вести федеральный канал «Матч ТВ», начало в 22:35 по московскому времени.

Мини – футбол, чемпионат мира: сборная России вышла в финал впервые в своей истории. Впрочем, как и аргентинцы. Правда, в отличие от сборной Аргентины россияне брали медали. Это было в 1996-м году. Тогда россияне уступили в полуфинале бразильцам со счётом 2:6, а в матче за третье место переиграли украинцев. Высшим достижением аргентинцев является четвёртое место на чемпионате мира 2004 года.

На пути к финалу россияне, кстати, переиграли грозного соперника в лице испанцев со счётом 6:2. Аргентинцы сломили сопротивление Египта и Португалии.

Мини-футбол, чемпионат мира 2016, финал: прогнозы букмекеров

Ведущие букмекерские конторы мира считают сборную России фаворитом финала. Ставки на победу подопечных Скоровича принимаются с коэффициентом 1 к 1,8, а на аргентинцев – 1 к 3,6.

Финал чм по мини-футболу 2016, Россия – Аргентина. Составы команд

Россия: Густаво, Георгий Замтарадзе, Сергей Викулов, Иван Чишкала, Даниил Давыдов, Владислав Шаяхметов, Сергей Абрамович, Сергей Абрамов, Артем Ниязов, Дмитрий Лысков, Иван Милованов, Эдер Лима, Робиньо.

Аргентина: Николас Сармьенто, Матиас Кеведо, Гидо Мосенсон, Кристиан Борруто, Пабло Таборда, Херардо Баттистони, Дамьян Стаццоне, Аламиро Вапораки, Сантьяго Басиле, Константино Вапораки, Леандро Куссолино, Максимилиано Реша, Фернандо Вильхельм, Алан Бранди.