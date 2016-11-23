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Филипп Вариченко был выбран помощником Кадырова по результатам реалити-шоу "Команда"

  • Данила Белов

Также все финалисты останутся работать в Чечне

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Филипп Вариченко из немецкого Дюссельдорфа выиграл место помощника главы Чеченской республики Рамзана Кадырова по результатам реалити-шоу "Команда". 22 ноября в эфире канала "Россия 1" имя победителя объявил сам Кадыров. Теперь Филипп Вариченко займет должность руководителя агентства по стратегическому развитию республики.

Стоит отметить, что в регионе останется не только Филипп Вариченко, но и остальные финалисты. Как объявил глава Чечни, все они останутся работать в регионе. Все они, по мнению Кадырова, прошли тщательный отбор и имеют нужные навыки для эффективной работы на благо жителей Чечни.

Филипп Вариченко

В своём инстаграме Рамзан Кадыров поздравил победителя реалити-шоу и заявил, что Филипп Вариченко из немецкого Дюссельдорфа именно тот человек, которого он искал. Он отметил, что этот юношу с детских лет работал и добивался поставленных задач, поэтому нет ничего удивительного, что и здесь он смог стать победителем

"Итак, по итогам многих испытаний победителем стал Филипп Вариченко! Ему 24 года, родом из Дюссельдорфа. Филипп является выпускником университета из штата Колорадо. Свои первые деньги заработал в девятилетнем возрасте. Сейчас менеджер успешной немецкой компании. Он сумел подготовить и обосновать программу, которая не просто теоретически, а на практике может стать полезной для экономики Чечни. Филипп молод, расчётлив, находчив, рассудителен, амбициозен! Я уверен, что он без труда освоится в команде, тем более, за время проекта познакомился со всеми, кто в ней работает!", - написал Кадыров.

 

 

Дорогие друзья! Вы имели возможность посмотреть восьмую серию телевизионного проекта канала Россия-1 "Команда". Проект стал беспрецедентным для российского телевидения. Миллионы зрителей в стране и за рубежом шаг за шагом наблюдали как идёт реальный конкурс отбора кандидата в команду Главы ЧР. Заявок на участие было тысячи. Итак, по итогам многих испытаний победителем стал Филипп Вариченко! Ему 24 года, родом из Дюссельдорфа. Филипп является выпускником университета из штата Колорадо. Свои первые деньги заработал в девятилетнем возрасте. Сейчас менеджер успешной немецкой компании. Он сумел подготовить и обосновать программу, которая не просто теоретически, а на практике может стать полезной для экономики Чечни. Филипп молод, расчётлив, находчив, рассудителен, амбициозен! Я уверен, что он без труда освоится в команде, тем более, за время проекта познакомился со всеми, кто в ней работает! Я благодарен Генеральному директору ВГТРК "Россия" Олегу Добродееву, а также Наталье Никоновой, Борису Корчевникову, всем, кто принял участие в "Команде" и вёл съёмочные работы! #Кадыров #Россия #Чечня #Команда

Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Реалити-шоу "Команда"

Напомним, что Филипп Вариченко стал финалистом шоу, в котором он соревновался с огромным количеством людей. Как сообщается на сайте канала "Россия 1", на участие в проекте поступило более тысячи заявок. Они приходили не только от жителей России, но и из Европы, Мексики, Таиланда, ОАЭ.

 

Дорогие друзья! Вот и подошел к финишной черте проект «Команда». Сегодня на канале "Россия 1" вы можете увидеть заключительную восьмую серию проекта, узнать, кого из кандидатов я выберу себе в помощники. Меня называют жестким и требовательным руководителем. Это действительно так. Мой девиз – "работать 24 часа сутки". Соответственно, и отбор кандидатов был нелегкий, задания, которые им приходилось решать, бывали неожиданными, сложными, порой почти невыполнимыми. Все участники проекта проявили свои способности, выдержку, продемонстрировали интеллектуальные знания. Тем интереснее узнать, кто смог завоевать право стать помощником. Приглашаю всех вас к экранам. Во вторник в 23:50 по московскому времени на канале «Россия 1» вы узнаете, кто станет еще одним членом команды Кадырова. #Кадыров #Чечня #Россия #Команда #Россия1

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

В конкурсе могли принять участие мужчины и женщины с образованием любого профиля, с масштабным мышлением и организаторскими способностями. Также от кандидатов требовалось умение планировать работу и навыки ведения переговоров. Отдельно оценивались творческие задатки претендентов и смелость в принятии индивидуальных решений.

В финал пробились 12 претендентов, среди которых Филипп Вариченко оказался лучшим. 

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