Филипп Вариченко был выбран помощником Кадырова по результатам реалити-шоу "Команда"

Филипп Вариченко из немецкого Дюссельдорфа выиграл место помощника главы Чеченской республики Рамзана Кадырова по результатам реалити-шоу "Команда". 22 ноября в эфире канала "Россия 1" имя победителя объявил сам Кадыров. Теперь Филипп Вариченко займет должность руководителя агентства по стратегическому развитию республики.

Стоит отметить, что в регионе останется не только Филипп Вариченко, но и остальные финалисты. Как объявил глава Чечни, все они останутся работать в регионе. Все они, по мнению Кадырова, прошли тщательный отбор и имеют нужные навыки для эффективной работы на благо жителей Чечни.

Филипп Вариченко

В своём инстаграме Рамзан Кадыров поздравил победителя реалити-шоу и заявил, что Филипп Вариченко из немецкого Дюссельдорфа именно тот человек, которого он искал. Он отметил, что этот юношу с детских лет работал и добивался поставленных задач, поэтому нет ничего удивительного, что и здесь он смог стать победителем

"Итак, по итогам многих испытаний победителем стал Филипп Вариченко! Ему 24 года, родом из Дюссельдорфа. Филипп является выпускником университета из штата Колорадо. Свои первые деньги заработал в девятилетнем возрасте. Сейчас менеджер успешной немецкой компании. Он сумел подготовить и обосновать программу, которая не просто теоретически, а на практике может стать полезной для экономики Чечни. Филипп молод, расчётлив, находчив, рассудителен, амбициозен! Я уверен, что он без труда освоится в команде, тем более, за время проекта познакомился со всеми, кто в ней работает!", - написал Кадыров.