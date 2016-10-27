Сеть кинотеатров "Москино", сославшись на загрузку, отказалась показывать документальный фильм о Северной Корее "В лучах солнца" Виталия Манского. В интервью Meduza документалист заявил, что кинотеатр "Эльдар" объяснил отказ распоряжением главы московского департамента культуры Александра Кибовского.

– Мы не знаем ни о каких распоряжениях, – сообщила Metro пресс-служба департамента культуры. – Кибовский находится в отпуске, он не мог ничего подписать.

Вдова Эльдара Рязанова, Эмма заверила Metro, что кинотеатр "Эльдар" и не собирался показывать фильм.

Продюсер картины Сэм Клебанов связывает отказ с жалобой посольства КНДР. Недавно "Новая газета" опубликовала копию документа, отправленного в посольство КНДР и подписанного директором департамента кинематографии Минкульта, где сказано, что Минкульт дал прокатное удостоверение другой версии фильма, отвечающей "духу и букве положительного и конструктивного сотрудничества".

По словам Клебанова, в Минкульт отправляли именно ту версию, которая вчера вышла в прокат в 20 кинотеатрах России.

– Могли бы не оправдываться перед представителями посторонней диктатуры, а просто вежливо объяснить, что свобода творчества и запрет цензуры гарантированы Конституцией РФ, – написал Клебанов на своей странице в Facebook.

Напомним, документальный фильм снимался в Пхеньяне. В нём рассказывается о 8-летней девочке Зин Ми, которая должна вступить в Детский союз в государственный праздник День солнца.

Сценарий фильма был написан северокорейской стороной. Весь отснятый материал Манский должен был сдавать на проверку, однако оператор Александра Иванова снимала камерой с двумя картами памяти — благодаря этому удалось сохранить материал, не подвергшийся цензуре в Северной Корее.