Знаменитые российские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков станут родителями. Радостную новость в своем блоге в Instagram сообщила сама Татьяна.

"Теперь мы будем родителями!!! Ждём пополнения и нашу маленькую бэбичку!", - написала Волосожар в блоге.

Звездная спортивная пара пропустит сезон 2016/2017, но будет готовиться к выступлению на Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Южной Корее. Об этом рассказала тренер фигуристов Нина Мозер, передает ТАСС.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают вместе с 2010 года. Сначала их отношения были лишь дружескими и партнерскими, но затем переросли в настоящее чувство. Свадьба Максима и Татьяны состоялась в августе 2015 года.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков - чемпионы мира и четырехкратные - Европы, олимпийские чемпионы. На Играх в Сочи фигуристы завоевали две золотые медали. Татьяне - 30 лет, Максиму - 32 года.