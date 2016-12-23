21-летний Михаил Коляда победил на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске, в мужском одиночном катании.

Коляда захватил лидерство после короткой программы, набрав 95,33 балла. В произвольной Михаил также получил от судей лучшие оценки и с общим результатом 283,48 балла по сумме двух программ стал победителем чемпионата.

Второе место занял Александр Самарин, третьим стал трёхкратный чемпион России Максим Ковтун. Напомним. что после короткой программы Максим шёл лишь седьмым.

В женском одиночном катании после короткой программы лидирует Евгения Медведева. Завтра фигуристки представят произвольную программу.