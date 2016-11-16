"Трубное дело" - довольно громкое и знакомо многим петербуржцам. Напомним вкратце. Дело возбудили еще в ноябре 2012 году. Тогда во время ремонта теплосетей коммерсанты, выигравшие городской тендер, использовали бывшие в употреблении или забракованные трубы. Все происходило через фирмы, подконтрольные участникам организованной группы. При этом на трубы даже предоставляли сертификат - документы, конечно, были поддельными. Счета при этом выставляли как за новый материал.

По такой схеме было проложено 600 километров труб. По первоначальной версии следствия, по схеме, в которой были задействованы чиновники и подрядчики, похитили более 48 млн рублей. Позже сумма ущерба "таяла на глазах" - она уменьшилась в 30 раз и составила 1,36 млн рублей.

Тогда перед следствием предстали сотрудники администрации Петербурга и коммерсанты. В их числе бывший владелец ООО "Петроком" Андрей Кадкин, снятый с должности глава департамента обеспечения госзаказа предприятия Леонид Шишов.

Восьмой фигурант схемы, бывший учредитель компании "Мост-сервис" Михаил Кузнецов, по данным СМИ, в настоящее время живет в Америке. С Олега Тришкина, бывшего главы комитета по энергетике и инженерному обеспечению, были сняты обвинения.