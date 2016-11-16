Фигуранты трубного дела получили условные сроки и штрафы. За исключением двоих - Алексею Муравьеву и Игорю Селиверстову назначили по три года лишения свободы. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Санкт-Петербургского городского суда.
"Трубное дело" - довольно громкое и знакомо многим петербуржцам. Напомним вкратце. Дело возбудили еще в ноябре 2012 году. Тогда во время ремонта теплосетей коммерсанты, выигравшие городской тендер, использовали бывшие в употреблении или забракованные трубы. Все происходило через фирмы, подконтрольные участникам организованной группы. При этом на трубы даже предоставляли сертификат - документы, конечно, были поддельными. Счета при этом выставляли как за новый материал.
По такой схеме было проложено 600 километров труб. По первоначальной версии следствия, по схеме, в которой были задействованы чиновники и подрядчики, похитили более 48 млн рублей. Позже сумма ущерба "таяла на глазах" - она уменьшилась в 30 раз и составила 1,36 млн рублей.
Тогда перед следствием предстали сотрудники администрации Петербурга и коммерсанты. В их числе бывший владелец ООО "Петроком" Андрей Кадкин, снятый с должности глава департамента обеспечения госзаказа предприятия Леонид Шишов.
Восьмой фигурант схемы, бывший учредитель компании "Мост-сервис" Михаил Кузнецов, по данным СМИ, в настоящее время живет в Америке. С Олега Тришкина, бывшего главы комитета по энергетике и инженерному обеспечению, были сняты обвинения.
А уже через год, 16 ноября 2016 года, суд приговорил половину фигурантов условно, половину - к трем годам лишения свободы. Директор ГКУ "Управление заказчика Санкт-Петербурга" Константин Мосин получил 4 года лишения свободы условно, его подчиненный Анатолий Хютти - 3 года условно.
Заместителю гендиректора компании "Петроком" Сергею Жуковскому назначено 4 года условно, экс-гендиректору той же компании Алексею Муравьеву - 3 года, собственнику компании "Руструбпром" Игорю Селиверстову - 3 года лишения свободы. Всем обвиняемым также назначены штрафы от 180 до 480 тысяч рублей.