Отвечая на вопрос, не планирует ли Россия ослабить экономические меры в отношении Запада, президент РФ Владимир Путин ответил: "Фиг им", передает РБК.

Российский президент подчеркнул, что не видит необходимости идти на уступки.

"Фиг им. Я сейчас вам объясню свою позицию .Это я коротко сказал, а сейчас я постараюсь раскрыть. Во-первых, я с вами не соглашусь, с тем что вот эти наши контрмеры - это не санкции, а контрмеры - по защите нашего рынка", - заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Владимир Путин.

Владимир Путин прибыл на Гоа, Индия для участия в саммите БРИКС - объединения, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.