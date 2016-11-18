Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении ФГК и РЖД дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Эксперты ФАС посчитали, что компании специально установили монопольно высокие цены на аренду полувагонов для перевозки минерально-строительных грузов.

Как сообщает пресс-служба ФАС, в период с 1 января по 1 августа 2016 года рост стоимости услуг ФГК по предоставлению полувагонов для внутрироссийских перевозок таких грузов составил до 38%. При этом ставки на предоставление вагонов отдельным грузоотправителям в период с июня 2015 по июнь 2016 года выросли в 2,2–2,5 раза.

Кстати, в ведомстве допускают, что список компаний-ответчиков может увеличиться.

Дело в том, что ФГК является ценовым лидером рынка услуг по предоставлению полувагонов для перевозки грузов. А его необоснованное повышение цен влечёт за собой рост ставок других операторов вагонного парка.

Теперь в ФАС ждут обоснование роста цен на аренду полувагонов. А ответчикам грозит штраф в размере от 1 до 15% от суммы выручки этого товара.