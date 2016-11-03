4 ноября в России отмечают День народного единства. По случаю праздника все жители нашей страны будут отдыхать три дня – с 4 по 6 ноября. В Северной столице длинные выходные совпали сразу с несколькими ожидаемыми событиями.

Осенний Фестиваль света

4 и 5 ноября, с 20.00 до 00.00

На два вечера Исаакиевская площадь превратится в сцену для уникального светового спектакля с лазерными инсталляциями и 3D-mapping-шоу. Главными героями действа станут Исаакиевский собор и Мариинский дворец.

На их фасадах покажут световые новеллы, посвящённые истории создания зданий и их роли в жизни города. Общая длительность спектакля – 20 минут, за один вечер шоу будет транслироваться несколько раз. Вход бесплатный.

Ночь искусств

3–5 ноября, с 18.00 до 23.00

Петербург примет участие во всероссийской культурной акции «Ночь искусств». На этот раз она будет посвящена Году российского кино.

Культурные учреждения откроют свои двери после 18 часов и будут работать допоздна. Уже сегодня в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова пройдёт «Ночь дилетантского искусства». Её посетителям предложат поучаствовать в мастер-классах по игре на гуслях и варгане, научиться управлять марионетками и пройти кастинг для актёров массовых сцен.

4 ноября к акции присоединится ГМЗ «Петергоф». До позднего вечера здесь будут работать несколько выставок, также гостям покажут документальные и художественные фильмы.

Ресторанный фестиваль

с 1 по 30 ноября

Первые выходные ноября – отличная возможность опытным путем выяснить, что же такое недавно стартовавший ресторанный фестиваль.

В акции, организованной Комитетом по развитию туризма, участвуют 60 городских ресторанов. Каждое заведение подготовило для фестиваля специальное сет-меню – своеобразную гастрономическую визитную карточку. В 48 ресторанах такой сет можно заказать за 990 рублей, 12 заведений премиум-класса предлагают сеты за 2000 рублей. В особое меню входит от 3 до 7 блюд.

Список участников фестиваля ищите на официальном городском туристическом портале.

В парке «Екатерингоф» воссоздадут эпизод «Брусиловского прорыва»

4 ноября

4 ноября в 13.00 в парке «Екатерингоф» (Лифляндская ул., 12) состоится реконструкция эпизода фронтовой наступательной операции Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала А. А. Брусилова во время Первой мировой войны. Реконструкцию представит военно-историческое общество «Марс» в рамках праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню народного единства.

«Легендарные рок-хиты» в Клубе «A2»

5 ноября

Жители и гости города смогут услышать знаменитые рок-композиции в симфонической обработке. В программе концерта – произведения классиков мирового рока, таких как Deep Purple, Queen, AC/DC и других.