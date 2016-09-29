30 сентября в Петербурге фестиваль концертов на крышах Roof Music Fest закроет пятый юбилейный сезон! В этот вечер под открытым небом выступит джазовый квартет из Нью-Йорка The John Marshall Quartet.
В пятничный вечер концерт состоится на самой высокой сцене Петербурга, на крыше Hi-Hat. Аптекарский проспект 4. Сбор гостей с 19:00, начало концерта в 20:00.
Перед гостями выступят:
Джон Маршалл (труба)
Андрей Зимовец (фортепиано).
Николай Затолочный (контрабас).
Егор Крюковских (барабаны).
Билеты на сайте roofmusicfest.info и в кассах kassir.ru от 900 руб.
Встреча: vk.com/rmf_last_in_2016