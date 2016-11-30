Фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival открывается в Москве

В программу фестиваля вошли популярные индийские фильмы, выпущенные в прокат в последние годы. При этом картины можно будет увидеть не только в столице в сети кинотеатров «Синема Парк», но и в Санкт-Петербурге и ещё в 19 городах России.

– Ежегодно в Индии создаётся более тысячи картин, – рассказала Metro директор фестиваля Анна Гутовская. – К сожалению, с 2010 года практически ни одна из них не получила заслуженного места в рамках проката в РФ. Тем временем многие фильмы, достойные внимания, не доходят до отечественного зрителя. Мы рассчитываем, что наш фестиваль это исправит, тем более что это актуально, ведь на недавней встрече Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о расширении сотрудничества в области кинематографа.

Откроется фестиваль картиной «Клянусь тобой, любимая», главной темой которой стала, естественно, любовь.

– На открытии зрители смогут полюбоваться харизматичным актёром Харшвардханом Ране, который специально прилетел в Москву для того, чтобы представить этот фильм, – говорит Анна. – Картина не оставила равнодушными миллионы девушек по всему миру. Кроме того, на открытии гости станут участниками показа современной индийской моды.

Ещё один сюрприз – бесплатный билет в Индию. В фойе кинотеатра «Синема Парк» в ТРЦ «Ривьера» будет стоять ящик, в который нужно будет опустить билет на любой фильм из программы кинофестиваля, подписав свои контактные данные на обороте. В день закрытия фестиваля, 7 декабря, оргкомитет выберет победителя.