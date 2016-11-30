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Фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival открывается в Москве

  • Виктория Мельникова

Metro узнало, чем должно удивить данное событие зрителей

В аэропорту Шереметьево открылась выставка лучших романтических кадров из фильмов, вошедших в программу фестиваля Bollywood Film Festival.  Этот кадр – из фильма «Безумно влюблённый» 

В аэропорту Шереметьево открылась выставка лучших романтических кадров из фильмов, вошедших в программу фестиваля Bollywood Film Festival.  Этот кадр – из фильма «Безумно влюблённый» 

Пресс-служба фестиваля

Фото:

В программу фестиваля вошли популярные индийские фильмы, выпущенные в прокат в последние годы. При этом картины можно будет увидеть не только в столице в сети кинотеатров «Синема Парк», но и в Санкт-Петербурге и ещё в 19 городах России.

– Ежегодно в Индии создаётся более тысячи картин, – рассказала Metro директор фестиваля Анна Гутовская. – К сожалению, с 2010 года практически ни одна из них не получила заслуженного места в рамках проката в РФ. Тем временем многие фильмы, достойные внимания, не доходят до отечественного зрителя. Мы рассчитываем, что наш фестиваль это исправит, тем более что это актуально, ведь на недавней встрече Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о расширении сотрудничества в области кинематографа.

Откроется фестиваль картиной «Клянусь тобой, любимая», главной темой которой стала, естественно, любовь. 

– На открытии зрители смогут полюбоваться харизматичным актёром Харшвардханом Ране, который специально прилетел в Москву для того, чтобы представить этот фильм, – говорит Анна. – Картина не оставила равнодушными миллионы девушек по всему миру. Кроме того, на открытии гости станут участниками показа современной индийской моды.

Ещё один сюрприз – бесплатный билет в Индию. В фойе кинотеатра «Синема Парк» в ТРЦ «Ривьера» будет стоять ящик, в который нужно будет опустить билет на любой фильм из программы кинофестиваля, подписав свои контактные данные на обороте. В день закрытия фестиваля, 7 декабря, оргкомитет выберет победителя.

Цитата

Директор и продюсер Bollywood Film Festival Анна Гутовская 

«У одного из счастливчиков будет возможность встретить Новый год на родине мехенди и сари».

Мы попросили директора фестиваля Анну Гутовскую выбрать из программы три главные, на её взгляд, картины.

Фильм «Фанат» с главной звездой Индии на сегодня

«Все фильмы программы заслуживают внимания, их можно смотреть практически всей семьёй, – говорит Анна Гутовская. – Но могу отметить картину «Фанат», для съёмок в которой король Болливуда Шах Рукх Кхан прошёл специальную процедуру 3D-моделирования лица. Эта двойная роль – кумира и одержимого фаната – стала ещё одним триумфом актёра». 

Фильм про любовь индийского борца

«Также рекомендую к просмотру фильм «Султан», – говорит Анна. – Это один из самых кассовых индийских фильмов, красивая история любви на фоне впечатляющих рестлинг-поединков». Главный герой картины – местный чемпион по борьбе, мечтающий победить на Олимпийских играх.  

Легенда индийского кино про любовь и традиции

«Мы сделали подарок всем ценителям индийского кино – вернули на экраны легендарную ленту «Непохищенная невеста», – говорит директор фестиваля. Фильм рассказывает про Балдева Сингха, который с семьёй уже 20 лет живёт в Лондоне. Отец собирается выдать замуж старшую дочь, но та, путешествуя по Европе, влюбляется в другого.

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