Фестиваль «Антон тут рядом» пройдет 3 сентября в Новой Голландии. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Проводится фестиваль уже в третий раз в поддержку Центра творчества, обучения и социальной абилитации людей с аутизмом "Антон тут рядом". Раньше все мероприятия проходили на Елагином острове.

Для гостей и случайных посетителей Новой Голландии 3 сентября день запланирована интересная программа.

- С 12 до 22 часов в Новой Голландии будут работать музыкальная сцена, игровые, интерактивные и лекционные площадки. Вход на фестиваль свободный, а участие во всех активностях бесплатное, - рассказали Metro организаторы фестиваля, - Вас ждут разные классные мастер-классы, лекции и прочие увеселительные мероприятия, а также большой концерт.

Гвоздь кинопрограммы фестиваля – показ классической немой картины Бориса Барнета «Девушка с коробкой» в живой озвучке Владимира Волкова. Российский контрабасист и композитор наделит кинокартину новым звучанием.

Также участниками фестиваля станут Университет детей Политехнического музея, журнал «Сеанс», Проект Arzamas, книжный магазин «Порядок слов » и другие.

- Основная цель проекта – обратить внимание на людей рядом с нами, которые смотрят на мир чуть иначе, чем мы, - отмечают организаторы благотворительного фестиваля.

"Антон тут рядом" пройдет с 3 сентября с 11:00 до 23:00 (остров закрывается на вход в 22:30). Остров «Новая Голландия», набережная Адмиралтейского канала, дом 2. Вход свободный, 0+ (дети до 14 лет – в сопровождении взрослых).