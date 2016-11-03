Титульный Мэнни Пакьяо/Джесси Варгас от 6.11.2016 с нетерпением ждут все поклонники бокса. Соперник легендарного Пакьяо поставит на кон свой чемпионский пояс по версии WBO.

Пакьяо – Варгас, трансляция 6 ноября 2016 года

Поединок Мэнни Пакьяо с американским боксёром Варгасом будет транслировать федеральный канал "Матч ТВ", прямая трансляция начнётся в 5.00 по мск. Также все поклонники бокса смогут посмотреть поединок в Интернете.

27-летний Джесси Варгас провёл 28 боёв на профессиональном ринге и проиграл лишь однажды. Правда, он не является панчером – лишь десять раз соперники после ударов американца оказывались в нокауте.

Бой Мэнни Пакьяо – Джесси Варгас, прогноз и ставки

Из достижений Варгаса можно отметить победу над Садамом Али в 9-м раунде техническим нокаутом, благодаря которой он завоевал вакантный титул WBO в полусреднем весе.

Считается, что 37-летний Мэнни Пакьяо – фаворит боя с американцем, однако стоит учитывать возраст знаменитого филиппинца, который начинает терять свои скоростные навыки. Если Варгас сможет затянуть Пакьяо в тягучий, долгий поединок, то у него есть определённые шансы на успех.

Бой Мэнни Пакьяо – Джесси Варгас, видео

Поклонники бокса сразу после боя постараются найти видео, чтобы можно было разобрать поединок "по косточкам" и обсудить всё, что произошло на ринге.