Сегодня, 17 декабря 2016 года, состоится бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC, в котором примут участие 37-летний россиянин Александр Поветкин и 38-летний канадец гаитянского происхождения Бермейн Стиверн.

Грандиозное боксёрское шоу пройдёт в Екатеринбурге. Всего в этот вечер ожидается 10 поединков, однако самым ожидаемым по праву считается бой Поветкина со Стиверном.

Россиянин выйдет на ринг с канадцем поскольку свой пояс из-за травмы пока не может защищать Деонтей Уайлдер. Победитель сегодняшней встречи получит право сразится с американцем.

Примечательно, что встреча Поветкина с Уайлдером, намеченная на май этого года, сорвалась из-за того, что в допинг-пробе российского боксёра были найдены следы мельдония, запрещённого с 1 января 2016 года.

Теперь у Поветкина появился ещё один шанс встретиться с Уайлдером. И, как отмечают эксперты, он им воспользуется: именно Поветкин считается явным фаворитом встречи.

О превосходстве Поветкина над Стиверном в поединке 17 декабря также говорят ставки и прогнозы букмекеров. Так, ставки на победу россиянина принимаются в среднем с коэффициентом 1.12, тогда как на победу его соперника – 6.00. Коэффициенты на ничью: 34.00.

Следить за трансляцией боя Поветкин – Стиверн можно будет в прямом эфире. Поединок покажет спортивный канал "Матч ТВ". Начало трансляции запланировано на 19:00 17 декабря.

Накануне спортсмены прошли церемонию взвешивания. Канадец оказался на два килограмма тяжелее россиянина: Поветкин – 101,5 кг, Стиверн – 113,1 кг.

Прогноз на бой Поветкин – Стиверн 17 декабря 2016 года (видео):