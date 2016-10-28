Российская певица Пелагея в очередной раз удивила своих поклонников. Беременная девушка решила сменить имидж, да, так круто, что поклонники даже не узнали свою любимицу.

В соцсетях столичного салона красоты появился снимок преображённой Пелагеи: певице сделали новую стрижку и укладку, а также подобрали несвойственный ей макияж. Результат превзошёл все ожидания.

Некоторый из поклонников певицы даже решили, что она прибегла к пластике лица. Другие уверены, что так кардинально измениться Пелагее помогли руки хорошего визажиста.

– Ой, носик новый?))) она прям другая))) – написала пользователь sashaalekperova;

– Ну ооооочень красиво, – считает певица Юлия Началова (julianachalova);

– Очень красивая! никакой пластики нет, алооо*facepalm* – подписала фото maybe_po.

Сама певица пока никак не прокомментировала своё преображение.