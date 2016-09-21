Проект по сбору денег на запись нового альбома группы "Алиса", который называется "Эксцесс", завершен. Об этом сообщили представители группы.

С призывом к поклонникам помочь сделать альбом вместе лидер "Алисы" Константин Кинчев обратился еще в июне.

Музыканту потребовалось меньше суток, чтобы собрать на популярной краудфандинговой платформе Planeta.ru заявленную сумму – 4 млн рублей.

https://planeta.ru/campaigns/kinchev Фото:

- За время краудфандинговой кампании стало понятно, что проект «Алисы» побьет все рекорды в отечественном краудфандинге, - рассказали Metro представители группы "Алиса", - В последний день крауд-проекта, 19 сентября, счетчик сбора остановился на 11 333 777 рублей.

Это больше, чем у Бориса Гребенщикова, который собрал за 36 часов 3 млн рублей (всего 7,3 млн рублей), больше, чем у Виктора Гинзбурга и его проекта Empire V (собрал 7,8 млн руб.).

Свободное прослушивание "Эксцесса" начнётся с 7 октября. Спонсоры крауд-проекта на Planeta.ru могут ознакомиться с треками последнего альбома «Алисы» уже сейчас.

После полугодовой паузы «Алиса» выйдет на сцену: презентация альбома состоится 11 ноября в Москве и 19 ноября в Санкт-Петербурге