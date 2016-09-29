Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала на своём канале в Youtube последний трейлер фильма "Фантастические твари и где они обитают" (снятый на основе книги Джоан Роулинг "Фантастические звери и места их обитания"). спин-офф "Гарри Поттера" повествует об инциденте, произошедшем во вселенной книги в 1926 году.

Согласно сюжету кинокартины, специалист по волшебным животным Ньютон Саламандер упустил массу необычных существ из своего бездонного чемодана, когда прибыл на "Магический конгресс США". Ему и его товарищам предстоит поймать их всех в каменных джунглях Нью-Йорка, сражаясь в тоже самое время с радикальной группировкой "Новый Салем", члены которого мечтают уничтожить всех волшебников.

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