Нападающий «Зенита» Александр Кержаков встретился с фанатом, который сделал татуировку с ним во всю спину.

Помимо Кержакова на теле болельщика были набиты легендарные тренеры «Зенита» – Юрий Морозов и Павел Садырин.

Блогеры не смогли пройти мимо такой фотографии с тату во всю спину. В Instagram Кержакова тут же появились самые разные комментарии по поводу креативного фаната, не побоявшегося запечатлеть игроков "Зенита" таким образом.

"Мощно...во как надо болеть!!!!!!!"

"Вот это я понимаю от души фанат Зенита!!!"

"Вы в одном ряду с великими, Александр, большая ответственность!".

"С Зенитом на всю жизнь!))) Питерский креатив!"

"Как искусство это шедеврально! Это лучшие люди Зенита, браво мастеру, сколько сил!".

Добавим, Metro стало известно, что фаната "Зенита" с невероятной татуировкой на всю спину зовут Павел. Он ездит на матчи любимой команды, болеет от души, и татуировки "Зенита" у него есть и на руках.